Test: Ein Bummel durch Galeria Karstadt in Magdeburg

Das Galeria-Karstadt-Kaufhaus in Magdeburg ist immer noch ein Anziehungspunkt in der Stadt.

Magdeburg - Lange ist es her, dass ich mal bei Galeria Karstadt war. Ich bevorzuge eigentlich kleine Läden mit spezifischen Angeboten. Große Häuser sind mir oft zu unübersichtlich. Auch wenn sie natürlich mit einem breiten Sortiment punkten können. Am Mittwoch, 15. März, habe ich mich im einzigen Kaufhaus der Stadt, das schon öfter vor dem Aus stand und nun gerettet scheint, umgeschaut. Was wird auf vier Etagen geboten? Lohnt sich das Shoppen hier? Mein ganz persönlicher Eindruck ...