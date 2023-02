Test im Discounter in Magdeburg: Was ist wie viel teurer geworden?

Sudenburg - „Wir müssen uns schon einschränken. Manche Sachen kaufen wir auch gar nicht mehr.“ Auch wenn sie die Preise nicht akribisch im Blick hat, so hat Luise Stange bereits festgestellt: „Wir geben 20 bis 30 Euro pro Einkauf mehr aus.“ Und das schon seit Monaten. Bei zwei Touren durch Supermärkte und Discounter in der Woche kommen da monatlich schon an die 180 Euro zusammen. Mehrausgaben. Nur für Lebensmittel. Die Volksstimme hat die Magdeburgerin und ihren Partner Christoph Bock beim Einkauf begleitet. Und getestet, was sich im Vergleich zum Kassenzettel aus dem Januar 2022 geändert hat. Das Ergebnis überrascht durchaus.