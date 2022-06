Test: Wie lange man als FCM-Fan in der MDCC-Arena nach Bier und Bratwurst anstehen muss

Sonnabend, 13.15 Uhr, MDCC-Arena in Magdeburg. Ein Versorgungsstand am Eingang Nordost. Der Volksstimme-Test hier gab eine Wartezeit am Stand „Speedbier“ von 4,46 Minuten. Für eine Großveranstaltung okay. Die Bedienung war schnell und freundlich.

Foto: Rainer Schweingel