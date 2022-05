Energiepreise Teures Gas - so reagieren Magdeburgs größte Vermieter

Die gestiegenen Energiepreise machen vielen Sorgen. Vor allem die Preise für Gas sind in den vergangenen Monaten auf Rekordstände geklettert. Was bedeutet das für die Gaskunden in Magdeburg? Was kommt auf Direktabnehmer und Mieter zu?