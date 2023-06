Den Testlauf für die Führungen zum Domplatz-Open-Air mit dem Musical „Catch me if you can“ hat am 12. Juni 2023 der Förderverein Theater Magdeburg unternommen. Für drei Termine können sich Interessierte jetzt zu den Rundgängen anmelden. An den jeweiligen Sonntagen ist der Domplatz dann auch für weitere Besucher geöffnet.

Foto: Förderverein Theater Magdeburg