Theater: Riesenbesetzung zur Jubiläums-Musik und Wunsch nach einem Konzert-Saal

Die Magdeburgische Philharmonie spielt zum Jubiläum in so großer Besetzung wie wohl noch nie. Über die Geschichte, Wünsche und die Zukunft sprach Volksstimme-Reporterin Christina Bendigs mit Generalmusikdirektorin Anna Skryleva und Orchestervorstand Marcel Körner.

Volksstimme: Die Magdeburgische Philharmonie feiert am Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen mit einem Sonderkonzert. Wie weit reicht die Geschichte des Orchesters zurück?Marcel Körner: Der Komponist Richard Wagner war zwei Spielzeiten als Kapellmeister in Magdeburg. Er muss 1834/35 schon ein voll funktionsfähiges Theaterorchester zur Verfügung gehabt haben. Anna Skryleva: Auch Telemann wird seine Werke nicht ohne Musiker geschrieben haben. Vor 125 Jahren wurde das Orchester aber in den Dienst der Stadt gestellt.