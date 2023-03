Ein tragischer Unfall nach einer Theatervorstellung in Magdeburg kommt jetzt vor Gericht. Der Tod eines 19-Jährigen wird juristisch aufgearbeitet.

Theater-Tragödie in Magdeburg kommt vor Gericht

Nach dem tödlichen Unfall nach einer Theatervorstellung im Magdeburger Ravelin wurden am Unglücksort Blumen niedergelegt.

Magdeburg - Der tragische Tod eines 19-jährigen Nachwuchsschauspielers in Magdeburg kommt gut ein Jahr nach dem Unglück vor Gericht. Nach der Aufführung des beliebten Kinderbuchklassikers „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ der Kammerspiele in der Festung an der Maybachstraße war es im Juni 2022 zu dem Unfall gekommen.