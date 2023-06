Kindermusiktheater-Akademie Theaterprojekt: So bereiten sich Magdeburger Kinder auf ihren großen Auftritt vor

Nach zehnmonatiger Probezeit der Kindermusiktheater-Akademie präsentieren die Viertklässler der Grundschule am Umfassungsweg in Magdeburg am Wochenende das Ergebnis. Was Projektkoordinatorin Charlotte Bittner zum Projekt sagt.