Katastrophenschutz THW-Neubau in Magdeburg wird feierlich eingeweiht

Mit einer Festveranstaltung ist am Freitag (16. Juni) der Neubau für das Technische Hilfswerk (THW) an der Leipziger Chaussee in Magdeburg offiziell eingeweiht worden. Die Katastrophenschützer werden künftig noch mehr Aufgaben übernehmen.