Eine "Schwarzfahrerin" hat ihre Handtasche in einem Zug vergessen. Darin lagen verschiedene Drogen.

Magdeburg (ag) l Nach einer Ticketkontrolle in einem Zug von Wittenberge nach Magdeburg hat eine Frau ihre Handtasche samt Drogen liegengelassen. Als sie ihre Tasche am Service Point der Bahn in Magdeburg abholen wollte, wurde sie von Bundespolizisten überführt. Dazu kam es wie folgt:

Die 28-Jährige fuhr am Mittwochvormittag mit der Bahn von Wittenberge nach Magdeburg. Bei der Fahrscheinkontrolle konnte sie kein Ticket vorlegen und gab an, auch kein Bargeld zu besitzen. Die Zugbegleiterin bat um ihre Personalien. Die junge Frau händigte auch einen Ausweis aus, jedoch nicht ihren eigenen. Daraufhin wurde sie gebeten, den Zug in Seehausen zu verlassen, was sie auch tat, jedoch ihre Handtasche im Zug liegen ließ.

Die Zugbegleiterin versuchte durch Nachschau in der Tasche die Identität der "Schwarzfahrerin" heraus zu bekommen, damit man ihr die Tasche aushändigen konnte. In der Tasche sah sie neben den Identitätspapieren der Frau auch Betäubungsmittel und verständigte die Bundespolizei. Es befanden sich neben einem vermutlichen Marihuana-Tabak-Gemisch auch eine Ecstasytablette und eine Tüte mit weißem Pulver, vermutlich Amphetamine, darin.

Die 28-Jährige wurde über den Verbleib ihrer Tasche informiert und holte sie auch tatsächlich am Nachmittag ab. Dabei wurde sie von Beamten der Bundespolizei gestellt. Bei einer Nachschau in ihrer Kleidung führte die 28-Jährige wieder Drogen, vermutlich Marihuana, bei sich.

Alle Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die 28-Jährige wird sich nun wegen des Erschleichens von Leistungen, bezüglich des Vorzeigens des fremden Personalausweises, wegen Betrugs und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen, teilte die Bundespolizei mit.