Ein Jugendlicher hat in einem Zug eine Frau bespuckt und geschlagen. Zuvor fiel er in Magdeburg auf, weil er eine Taube in den Mund nahm.

Magdeburg (ag) l Diesen Mittwoch werden die Bundespolizisten in Magdeburg und eine Zugbegleiterin nicht so schnell vergessen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht ein 16-Jähriger. In einer Regionalbahn von Magdeburg nach Burg wurde der Jugendliche ohne Fahrschein erwischt. Er hatte in einer Toilette aus Versehen den Alarm ausgelöst. Bei der Kontrolle des Vorfalls konnte er der Zugbegleiterin weder Ticket noch Geld noch einen Ausweis vorzeigen. Bei der Bitte, den Zug am nächsten Halt zu verlassen, wurde er ausfällig. Der Jugendliche schlug, bespuckte und beschimpfte die Zugbegleiterin. Zwei Reisende mischten sich ein. Sie überwältigten den Teenager und brachten ihn in Gerwisch aus dem Zug. Die Zugbegleiterin fuhr wieder nach Magdeburg zurück und musste ihren Dienst aufgrund dieser Tat völlig aufgelöst abbrechen. Doch damit nicht genug: Anhand der Beschreibung des Jungen konnten Bundespolizisten ihn als den jungen Mann identifizieren, der bereits am Vormittag auf dem Hauptbahnhof Magdeburg aufgefallen war. Dort soll er den Kopf einer Taube mehrfach in den Mund genommen haben. Das Tier zeigte kaum noch Lebenszeichen. Eine Erklärung für sein abnormes Verhalten gab der 16-Jährige nicht ab.

