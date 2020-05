Seit sieben Jahren kommt tierischer Nachwuchs auf dem Balkon von Stefanie Frank in Magdeburg zur Welt.

Magdeburg l Zwei Mal im Jahr ist bei Stefanie Frank in Magdeburg-Stadtfeld tierisch was los auf ihrem Balkon im ersten Obergeschoss. Seit 2013 haben Entenmamas einen Blumenkübel der Magdeburgerin als Brutstätte auserkoren. An der Schrote ist es den Entenmamas wohl zu unruhig geworden, da suchen sie sich lieber ein lauschiges Plätzchen. Da kam der begrünte Balkon von Stefanie Frank wohl gerade recht.

Nun hat sie zwei Mal im Jahr interessanten Besuch, wie sie erzählt. Gerade ist die erste Brutzeit zu Ende gegangen. Sieben Küken brachte die Entenmama hervor. „Das Maximum waren sogar schon einmal 14 Küken. Da sagen selbst Fachleute, dass das selten ist“, erzählt die Magdeburgerin. Scheinbar ist ihr Balkon ein Garant für Nachwuchs.

Den nächsten Besuch erwartet die Magdeburgerin bereits in den nächsten Wochen. Dann wird erneut eine Entenmama angeflogen kommen und im Blumenkübel ihre Eier ablegen, weiß Stefanie Frank nun schon aus Erfahrung. Auf den tierischen Besuch freut sie sich schon. Und mit ihr auch ihre Oma Irmgard Paul in Magdeburg. Denn die fiebert mit ihr immer mit und will wissen, wie es den Entchen denn so geht. „Sie hatte selbst sehr lange eigene Hühner“, erzählt Stefanie Frank. Doch angesichts der Corona-Beschränkungen kann Oma Irmchen das ganze Brutgeschehen nicht so recht mitverfolgen. Zumindest per SMS hält ihre Enkelin sie aber über die Balkon-Geschehnisse auf dem Laufenden.

Apropos laufen: Den jüngsten Nachwuchs hat Stefanie Frank kürzlich durch die Straßen Stadtfelds bis hin zur Schrote geleitet, damit auch ja nichts passiert. Das sorgte für einige verwunderte Blicke und belustigte so manchen Passanten. Angekommen ist die „Balkon-Familie“ ganz sicher. Und wer weiß, vielleicht brütet später einmal ein „Balkon-Entchen“ wieder bei Stefanie Frank.