Wie man sich am besten vor Taschendiebstahl schützt, erklärt die Bundespolizei am 2. Juli 2019 am Hauptbahnhof Magdeburg. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa

Taschendiebe agieren schnell und unbemerkt. Wie man sich vor ihnen schützen kann, erklärt die Bundespolizei in Magdeburg.

Magdeburg l Wenn Ihnen am 2. Juli 2019 am Hauptbahnhof Magdeburg das Portemonnaie aus der Tasche gestohlen wird, können Sie Glück oder Pech haben. Pech, wenn es ein echter Dieb war. Dann sind Dokumente und Geld vermutlich weg. Glück, wenn es sich bei dem Dieb um einen Bundespolizisten handelt. Dann bekommen Sie Ihr Geld wieder.

Die Bundespolizei will nämlich am Dienstag mit Aktionen dieser Art auf Taschendiebstahl am Bahnhof aufmerksam machen. Unter dem Motto "Keine 'Urlaubsgeschenke' für Taschendiebe" informiert das Präventionsteam am 2. Juli von 10 bis 14 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg über die häufigsten Tricks der Diebe und stellt diese schauspielerisch nach.

Millionenschaden durch Taschendiebstahl

Erfahrungsgemäß nutzen laut Bundespolizei vor allem in den Sommerferienzeit mehr Reisende die Bahn. Das dichte Gedränge wirkt auch auf Taschendiebe magisch. Bundesweit wurden 2018 laut Sprecherin Chris Kurpiers 104.196 Taschendiebstähle angezeigt, nicht nur an Bahnhöfen. "Die Dunkelziffer liegt aber weitaus höher", so Kurpiers. 2018 sei durch Taschendiebstähle ein Schaden von 34,2 Millionen Euro entstanden. Die Aufklärungsquote liegt bei gerade einmal 5,7 Prozent.

Zahlen für Magdeburg gibt es nicht. Nur so viel: Es ist hier nicht das vorherschende Problem am Bahnhof. Dennoch ist jeder Taschendiebstahl einer zu viel und bedeutet für die Opfer oft viel Ärger und Bürokratie, wenn auch noch persönliche Dokumente dadurch verloren gehen.

Mit folgenden Tipps kann sich jeder vor Taschendiebstahl schützen: