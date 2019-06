5000 Läufer starten am Donnerstag bei de rFirmenstaffel in Magdeburg. Symbolfoto: Paul Zinken/dpa

5000 Läufer starten am 27. Juni 2019 bei der Firmenstaffel im Elbauenpark Magdeburg. Unsere Tipps fürs entspannte Anreisen und Zuschauen.

Magdeburg l Mit dem Firmenstaffellauf steht dem Magdeburger Elbauenpark am Donnerstag die nächste Großveranstaltung mit Tausenden Gästen bevor. Das sollten Läufer und Gäste beachten:

Anreise mit Auto

Die Herrenkrugstraße ist von 17.30 bis 20 Uhr im Abschnitt Tessenowstraße und Breitscheidstraße gesperrt. Zudem gibt es nur eine begrenzte Anzahl an kostenpflichtigen Parkplätzen. Eine frühzeitige Anreise wird wegen der zu erwartenden Verkehrsspitze empfohlen. Wer den kostenfreien Parkplatz an der Zwischenwerkstraße (Lange Lake) nutzen möchte, muss möglicherweise einen mehr als drei Kilometer langen Fußmarsch über den Herrenkrugsteg in Kauf nehmen. Im Herrenkrug fährt während des Laufes keine Straßenbahn.

Anreise mit Fahrrad

Vor Ort gibt es eine kostenfreie „Fahrradgarderobe“ mit insgesamt 1000 Stellplätzen. Das Team eines Fahrradhändlers nimmt die Räder direkt am Haupteingang entgegen und parkt sie in einem abgesicherten Bereich. Direkt im Start-Ziel-Bereich kann Gepäck in der Läufergarderobe aufbewahrt werden.

Anreise mit Bus und Bahn

Die Linien 5 und 6 fahren bis 23 Uhr. Am Nachmittag und frühen Abend fahren sie alle 10, ab dem Abend alle 20 Minuten. Dabei fährt die Linie 6 wegen der Sperrung der Herrenkrugstraße nicht zwischen Messegelände und Herrenkrug, sondern nur zwischen Leipziger Chaussee und Messegelände. Für den gestrichenen Streckenabschnitt gibt es keinen Schienenersatzverkehr.

Zusätzlich fahren die Bahnen der Linie 15 sowie die Busse der Linie 51. Sie verbinden das Messegelände mit dem Friedensweiler, Puppendorf und Heyrothsberge. Ab 21.30 Uhr verkehren sie nur als Rufbus mit einer vorherigen Anmeldung bis eine halbe Stunde vor Abfahrt unter 0391/548-1212.

Die besten Plätze zum Anfeuern

Für die Zuschauer empfiehlt Veranstalter Martin Hummelt mehrere Standorte, an denen man gut die Firmenstaffel verfolgen und die Läufer anfeuern kann:

Wechselzone: Zwischen Start und Ziel befindet sich die Wechselzone, wo die Läufer dem Nächsten den Staffelstab überreichen.

Seebühne: Entlang der Strecke an der Bühne sind auch Musik und Moderation gut zu hören. Dort ist es erfahrungsgemäß aber recht voll.

Jahrtausendturm: Wer es etwas ruhiger mag und dennoch die Läufer anfeuern möchte, kann sich an der Strecke beim Jahrtausendturm positionieren.

Die Vorbereitungen für das große Event laufen bereits auf Hochtouren. Martin Hummelt ist guter Hoffnung, dass bereits heute so weit alles steht, damit am Donnerstag die Staffel über die Bühne gehen kann. „Die Wetterprognosen für Donnerstag haben uns etwas entspannt“, sagte er gestern. Die Temperaturen sollen nach einem heißen Mittwoch wieder etwas nach unten gehen. „Für das Aufbauteam ist es allerdings jetzt eine ganz schöne Herausforderung angesichts der Hitze. Aber alle packen kräftig mit an“, so Martin Hummelt.