Tödlicher Unfall in Magdeburg: Raser verurteilt

Das Wrack des Mercedes CL. Am 18. November 2022 raste Tom B. mit dem Fahrzeug über die Salbker Chaussee in Magdeburg und verlor die Kontrolle. Seine Beifahrerin (17) kam dabei ums Leben.

Magdeburg - Wegen fahrlässiger Tötung musste sich am Freitag (23. Juni 2023) Tom B. aus Magdeburg vor Gericht verantworten. Er war am 18. November 2022 mit seinem gerade erst gekauften Mercedes CL über die Salbker Chaussee gerast und hatte die Kontrolle über das Auto verloren. Seine erst 17 Jahre alte Beifahrerin starb bei dem schweren Unfall. Am Freitag fiel das Urteil.