Am 4. Mai 2023 hatte sich der tragische Straßenbahn-Unfall in Magdeburg ereignet. Mit einem Großaufgebot waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Verkehrsbetrieben in der tragischen Unfallnachtan der City-Kreuzung vor Ort.

Foto: Ivar Lüthe