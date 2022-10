Totschlag in Magdeburg Viele Blutspritzer und verwischte Spuren - das ist Ermittlungsstand zum Toten aus Brückfeld

Was ist am Freitag, 30. September, in einem Plattenbau im Magdeburger Stadtteil Brückfeld geschehen? Ein Mann wurde blutüberströmt gefunden. Anschließend wurden zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nun gibt es weitere Details zur Tat - und auch zu den mußmaßlichen Tätern.