Eine Corona-Streife soll in Magdeburg Zoo-Touristen aus anderen Bundesländern gestoppt haben. Symbolfoto: Anja Guse

Eine Fahrt für nichts: Am Zoo Magdeburg sollen Gäste aus anderen Bundesländern gestoppt worden sein. Tourismus ist wegen Corona verboten.

Magdeburg l Eine Corona-Streife in Magdeburg soll laut Zoo-Sprecherin Regina Jembere am Wochenende die Besucher in der Nähe des Zoo-Parkplatzes kontrolliert haben. Hintergrund: Touristen aus anderen Bundesländern ist eine Einreise nach Sachsen-Anhalt wegen der Corona-Krise derzeit nicht gestattet, ein Zoobesuch für sie damit nicht erlaubt.

Laut Zoo sollen bis zu 70 Touristen erwischt worden sein. Dies erklärte das Haus am Dienstag auch auf seiner Facebook-Seite. Die Polizei kann die Kontrolle nicht bestätigen. Eine Antwort vom Ordnungsamt der Stadt Magdeburg steht noch aus.

Der Zoo weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass nur Gäste aus Magdeburg und Umland den Park besuchen dürfen.