Der Herrenkrug in Magdeburg mit Radfahrern - im Norden ein Areal für Pferdesport, im Süden der Elbauenpark mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Ein Konzept für eine gemeinsame Vermarktung des Gebietes ist nicht geplant. Archivfoto: Uli Lücke

Für den Herrenkrug in Magdeburg wird es kein eigenständiges Werbekonzept geben. Die Stadt sieht keinen Bedarf.

Magdeburg l Ein Vorstoß, um die touristischen Angebote zu verbessern und die Strukturen im Herrenkrug zu stärken, sollte es sein, als Ende 2018 die CDU-Stadträte Reinhard Stern, Bernd Heynemann und Manuel Rupsch ein Konzept für die gemeinsame Vermarktung des Herrenkrug-Areals forderten.

Jetzt kam die Absage der Stadt. „Ein touristisches Gesamtkonzept zur Vermarktung des Herrenkrugs zu erstellen, wird nicht als erforderlich angesehen“, heißt es aus dem Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit. Vielmehr sei die Vermarktung des Herrenkrug-Areals in das geplante gesamtstädtische Marketingkonzept einzubinden.

Gespräch mit Akteuren vor Ort

Bereits im Sommer 2019 hatte das Wirtschaftsdezernat mit den im Herrenkrug ansässigen Einrichtungen und Vereinen gesprochen, inwieweit Interesse an einer neuen Initiative zur verstärkten Kooperation bis hin zu gemeinsamen Marketingaktivitäten besteht.

Beim runden Tisch anwesend: Vitopia eG, Life im Herrenkrug, Dorint Herrenkrug Parkhotel, Magdeburger Rennverein e. V., GCM Golfclub Magdeburg e. V., „Nemo“-Spaßbad, Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH und die Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus (MMKT) GmbH. Fazit: Die Akteure kennen sich und arbeiten zumeist zusammen. So bewirbt beispielsweise das Parkhotel den Golfclub, das Fitnessstudio, den Kletterpark, aber auch den Rennverein auf seiner Internetseite und in seinen Werbematerialien.

Kein Interesse, kein Bedarf

Die Vitopia eG mit ihren Café und das Parkhotel pflegen wiederum Kontakte untereinander. Daher wurde nicht nur vereinzelt die Meinung vertreten, dass es keiner Initiative bedarf, um sich zu vernetzen, berichtet das Wirtschaftsdezernat.

Betont wurde die bunte Angebotspalette der unterschiedlichen Akteure vor Ort, die eine unterschiedliche Klientel ansprechen und damit aus Sicht der Akteure ein unterschiedliches Marketing für die einzelnen Unternehmen. Von daher stelle sich die Interessenlage sehr unterschiedlich dar. Als Beispiel wurde das Fitnessstudio Life mit Kunden aus einem vorwiegend lokalen Einzugsbereich mit langfristigen Bindungen genannt. Im Gegensatz dazu verzeichnet das Hotel Gäste mit kurzer Verweildauer.

Somit stelle sich die Frage nach einer gemeinsamen Schnittmenge und dem Nutzen einer gemeinsamen Aktion. Letztendlich hielt man fest, dass die unterschiedlichen Betriebe auch unterschiedliche Konzepte bedingen, da die Zielgruppen sich zum Teil stark unterscheiden. Zudem biete laut Wirtschaftsdezernat die MMKT zahlreiche Arrangements an, bei denen der Herrenkrugbereich mit seinen Attraktionen im Mittelpunkt steht.

Unternehmen wenig vernetzt

Die Aufzählung zeigt nach Auffassung der Stadtverwaltung, dass eine Vermarktung des Herrenkruges, sei es nun durch Unternehmen innerhalb oder außerhalb dieses Gebietes, stattfindet und hier seit Jahren ein positiver Trend zu verzeichnen ist.

Die CDU-Stadträte Reinhard Stern, Bernd Heynemann und Manuel Rupsch haben eine andere Auffassung. Die Angebote der Betreiber der einzelnen Einrichtungen seien leider wenig vernetzt. Außerdem hofften sie mit ihren Vorstoß auf ein besseres Unter- bzw. Nebeneinander bei den Akteuren der einzelnen Attraktionen.

Manuel Rupsch hatte sich deutlich mehr erhofft: „Ich wünsche mir, dass die Stadt endlich die Initiative ergreift, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und mit ihnen gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, was für den Tourismus innerhalb des Herrenkrugs sehr wichtig ist. Ich finde, dass die Landeshauptstadt nicht hinter ihren eigenen Potenzialen zurückbleiben darf. Es muss mehr und mehr ein Ruck durch Magdeburg gehen. Wir haben so viel Tolles, deshalb sollten wir es nicht verschlafen.“

Dachmarke für Tourismus

Bereits 2002 wurde auf Initiative des damaligen Wirtschaftsdezernates und unter maßgeblicher Beteiligung des Elbauenparks und der MMKT ein Projekt mit dem Ziel gestartet, die gesamte Vielfalt der Angebote im Herrenkrug herauszustellen und gemeinsam zu vermarkten. Sämtliche dortige Betriebe, Einrichtungen und Vereine beteiligten sich damals an diesem Projekt, erinnert die Stadtverwaltung. In Flyern wurde beispielsweise unter der Dachmarke „Herrenkrug - Die Magdeburger Sport- und Freizeitmeile“ das vielfältige Angebot beworben. Ende 2006 wurde das Projekt eingestellt mangels Engagement der ansässigen Akteure, so die Stadt.