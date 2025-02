Am 25.5. ist eine Frau, die mit ihrem Elektroroller in Magdeburg unterwegs war, bei einem Unfall gestorben. Dazu ein Blick auf den Stand der Dinge.

Einsatzfahrzeuge der Polizei und der am Unfall beteiligte Lkw bestimmten für Stunden das Bild auf der Pettenkoferbrücke in Magdeburg.

Magdeburg - Am 25.2. hat sich in Magdeburg ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei ist eine 59-Jährige kurz nach 6 Uhr auf die Fahrbahn im Norden der Stadt gestürzt und von einem Lkw überrollt worden. Die Frau verstarb an der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 039204/72291 oder in jeder Polizeidienststelle. Auch sonst gibt es noch einige Fragen.