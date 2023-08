Eine Eckkneipe im klassischen Stil hat in Magdeburg eröffnet. Da die beiden Betreiber Anhänger des 1. FCM sind, soll es auch ein Anlaufpunkt für Fans von Blau-Weiß sein.

Treffpunkt in Blau-Weiß: FCM-Fans eröffnen Eckneipe in Magdeburg

Franziska Kraft und Dogan Bayindir haben in Magdeburg eine FCM-Fankneipe eröffnet.

Magdeburg - Rauchgeschwängert ist die Luft im „Deutschen Eck“. Wie es sich für eine echte Kneipe gehört, ist dort der Glimmstängel erlaubt. Dazu gibt es ein Bier oder etwas Hochprozentiges – fertig ist das neue Lokal, das am 4. August 2023 in einem ehemaligen Eckladen in Magdeburg eröffnet wurde.