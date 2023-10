Ein in Magdeburg als Notunterkunft für Asylbewerber errichtetes Zelt wurde wieder abgebaut. Genutzt worden war es nicht. Dabei warnt die Stadt, dass die Plätze knapp werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Im Frühjahr 2023 war vor der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber an der Saalestraße ein großes Zelt aufgestellt worden. Es war zur Notunterbringung von Flüchtlingen gedacht, sollten die Plätze in den vier Sammelunterkünften in der Stadt nicht mehr ausreichen.