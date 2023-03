Ein historischer Akt in Magdeburg. Oberbürgermeisterin Simone Borris weihte am 31. März 2023 den Tunnel am Hauptbahnhof ein.

Magdeburg - Nach rund 20 Jahren Planungen und Debatten sowie acht Jahren Bauzeit ist der City-Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof nun eingeweiht worden. Aber Achtung: Die Freigabe für Autos erfolgt erst in den Mittagstunden des 1. Aprils 2023.

Der Magdeburger City-Tunnel ist nach acht Jahren Bauzeit offen. Das erste Fahrzeug durfte heute durchfahren. Foto: Rainer Schweingel

Der Tunnel verbindet die Magdeburger Innenstadt mit den westlichen Stadtteilen und umgekehrt. Er ist Teil einer Kreuzung mit den Gleisen der Deutschen Bahn. Weil sie sanierungsbedürftig waren, was das Projekt überhaupt erst ins Leben gerufen worden.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris bei ihrer Rede zur Eröffnung des City-Tunnels am 31. März Foto: Rainer Schweingel

Tunnel Magdeburg: Kosten und Planungen

Insgesamt wurden so 210 Millionen Euro verbaut. Das Projekt besteht aus diesen drei Ebenen: Die neuen Brücken für die Eisenbahn; darunter die Fahrbahnen für die Straßenbahn, Fußgänger und Radfahrer und darunter die Röhren für die Autofahrer.

Zur Eröffnung des City-Tunnels am 31. März 2023 sang auch der Opern-Chor des Theaters Magdeburg. Foto: Rainer Schweingel

Das Projekt war stets umstritten, letztendlich aber notwendig, weil die Durchfahrtenn für Straßenbahnen und Busse unter den alten und zu niedrigen Bahnhofsbrücken vor der Sanierung nur mit Sondergenehmigung möglich war. Eine Tieferlegung der Fahrbahnen darunter war deshalb notwendig. Die Stadt entschied sich dabei für einen Tunnel für die Autos, um Nahverkehr und Autos vorneinander zu trennen.

Ein Blick in die Röhre: So sieht der City-Tunnel aus der Perspektive von Autofahrern aus. Foto: Rainer Schweingel

Die Chronologie des Tunnelbaus in Magdeburg

2004 steht fest, dass die alten Eisenbahnbrücken ersetzt werden müssen.

2005 fasst der Magdeburger Stadtrat die ersten Beschlüsse zum Thema.

2006 fällt die Entscheidung, dass mit den neuen Brücken ein Tunnel gebaut werden soll.

2007 beschließt der Stadtrat, sich für Kostensteigerungen eine Ausstiegsklausel zu sichern. Im gleichen Jahr wird auch über längere Varianten bis in die Innenstadt diskutiert.

Magdeburger warteten am Ausgang des City-Tunnels, das am 31. März 2023 als erstes durch die fertige Röhre fahren durfte. Foto: Rainer Schweingel

2008 schließen sich Tunnelgegner zu einer Bürgerinitiative zusammen. Aus den Reihen der Gegner stammt eine Klage, die den Start zum Tunnelbau später verzögert.

2009 liegt die erste Kostensteigerung auf dem Tisch und es gibt knappe Entscheidungen im Stadtrat zum Thema. Der Vertrag zum Tunnelbau wird unterzeichnet.

2010 laufen erste Vorbereitung und es gibt Einwendungen und Klagen gegen das Tunnelvorhaben.

2012 beginnen ein Jahr später als geplant die SWM mit ihren Vorbereitungen für den Tunnelbau.

2013 laufen Gerichtsverfahren und ein Rückzieher vom Land bezüglich der Fördersummen. Am Ende bekommt Magdeburg so wie andere Kommunen im Land Sachsen-Anhalt pauschale Zuweisungen für seine Verkehrsvorhaben – egal, an welcher Stelle das Geld eingesetzt wird.

2014: Endgültig gibt es grünes Licht vom Bundesverwaltungsgericht für das Vorhaben. Eine weitere Kostensteigerung auf rund 90 Millionen Euro liegt auf dem Tisch.

2015 beginnt die Bauvorbereitung am Willy-Brandt-Platz. Symbolisch werden erste Betonbohrpfähle Mitte des Jahres in den Boden gebracht. Die MVB stellen erstmals ihre Linien um, und die neue Haltestelle City Carré geht in Betrieb.

Zahlreiche Magdeburger wartete. Am 31. März auf die Eröffnung des City-Tunnels Foto: Rainer Schweingel

2016 werden die Kosten jetzt auf rund 100 Millionen Euro geschätzt. Falsche Annahmen in ursprünglichen Planungen machen die Neuberechnung von Bohrpfählen und vielen anderen Teilen erforderlich.

2017 wird die Passage an der Baustelle auch für Fußgänger, Radfahrer und Straßenbahnen gesperrt. Was ursprünglich nicht geplant war, soll den Bau beschleunigen. Die Kosten werden schon auf knapp 140 Millionen Euro geschätzt.

2018 kippt die Hoffnung auf eine Fertigstellung 2019. Und auch eine schnellere Wiederherstellung des Straßenbahnanschlusses ist jetzt vom Tisch.

2019 wird ein Weg für Fußgänger und Radfahrer entlang der Baustelle freigegeben. Die Stadt wird nach einem Ratsbeschluss wegen der Planungsfehler vor Gericht ziehen.

2020 wird gebaut. Im August können die ersten Straßenbahnen wieder fahren. Es ist von einer Fertigstellung im Jahr 2022 die Rede – und von Kosten in Höhe von rund 200 Millionen Euro.

2021 laufen Arbeiten an allen Ecken und Enden. Im Fokus stehen beispielsweise Tunnelsohle und Tunnelwände.

2022 geht eine der beiden Haltestellen am Kölner Platz als Hauptbahnhof-Nord in Betrieb. Stadteinwärts wird die Haltestelle nicht vor 2023 fertig. Ebenfalls in diesem Jahr wird das letzte fehlende Trassenstücke der Straßenbahn am City Carré freigegeben.

2023: Tests und Übungen sowie die Ausrüstung des Tunnels und Restarbeiten bestimmen das Bild. Bei einem Tunnellauf verschaffen sich Sportler einen Eindruck. Als Freigabe für Autos ist der 1. April angekündigt.