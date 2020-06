Magdeburger Polizisten beweisen in einem Internetvideo, wie sportlich sie sind. Im Handstand ein T-Shirt anziehen - das kann nicht jeder.

Magdeburg l Immer wieder gibt es bei Twitter, Facebook oder Instagram witzige Challenges, die für ein paar herzliche Lacher sorgen. Seit einiger Zeit geht ein neuer virtueller Trend umher. „Handstandshirtchallenge“ heißt die aktuelle Aktion, bei der kürzlich auch die Magdeburger Polizei bei Twitter nominiert und zum Mitmachen aufgefordert wurde.



Dabei geht es darum, im Handstand stehend an die Wand gelehnt ein T-Shirt anzuziehen und sich dabei zu filmen. Anschließend wird jeweils ein weiteres Unternehmen nominiert, um ebenfalls an der Aktion teilzunehmen.



Das Video der Polizei wurde bereits etwa 1700 Mal angesehen (Stand: 16. Juni 2020). In dem Film erklärt Christin Penger, Social-Media-Expertin der Polizei: „Die Challenge? Für die Polizei Sachsen-Anhalts gar kein Problem. Meine Kollegen zeigen euch in den folgenden Minuten, wie fit sie sind.“ Die Herausforderung wurde dann auf vielfältige Weise von den Protagonisten angenommen. So wurde sie alleine, im Duo an das Polizeifahrzeug angelehnt, und mit Liegestütze vereint, durchgeführt.



Auch in der Vergangenheit war die Magdeburger Polizei immer wieder für ein Späßchen bei Twitter und Facebook zu haben. So haben die Beamten bereits an unterschiedlichen Challenges teilgenommen. Unter anderem an der Tetris-Challenge und der Black-and-White-Challenge. Bei letzter, die unter dem Motto „Sieben Tage, sieben Fotos“ angesetzt war, wurde eine Woche lang jeden Tag ein schönes Schwarz-Weiß-Foto auf den sozialen Medien gepostet.



In der Zukunft werden sicher auch weiterhin lustige Aktionen Teil der Magdeburger Polizeigeschichten sein.