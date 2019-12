Ein 26-Jähriger ist beim Versuch einen Mann auszurauben gescheitert - und wurde dabei verletzt.

Magdeburg l In Magdeburg ist am Donnerstagabend ein Mann beim Versuch eines Raubüberfalls selbst zum Opfer geworden. Gegen 23.15 Uhr verließ ein 48-jähriger Gaststätteninhaber in der Magdeburger Altstadt sein Restaurant mit Tageseinnahmen und eine Kiste Rotwein, die er als Weihnachtsgeschenk bekommen hatte. Er bemerkte nach einer gewissen Zeit, dass er verfolgt wird.

Kurze Zeit später versuchte ein 26-jähriger Mann den Gastwirt zu überfallen, um an die Tageseinnahmen zu bekommen. Es kam zu einer Rangelei in der Otto-von-Guericke-Straße und der Gastronom fackelte nicht lange, er nahm eine Flasche vom guten Rotwein aus der Kiste und haute diese den Räuber auf dem Kopf. Der Ganove viel zu Boden und verletzte sich am Kopf. Die schnell Polizei nahm den jungen Mann vorläufig fest. Mit einem Kopfverband wurde der 26-jährige Mann in ein Krankenhaus verbracht.

Vor Ort sicherte die Kriminalpolizei Spuren. Der Geschockte Gastwirt kam unverletzt davon. Von den zwei geschenkten Flaschen Rotwein, blieb nur noch eine über, dafür konnte das gewiefte Opfer, seine Tageseinnahmen behalten und beschützen. Die Polizei hat Ihre Ermittlungen aufgenommen.