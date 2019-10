Nachdem ein Mann in Magdeburg ausgeraubt worden ist, ermittelt die Polizei. Symbolfoto: Martin Rieß

Drei Männer haben in Magdeburg einen 20-Jährigen überfallen und ausgeraubt.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Ein 20-jähriger Mann ist am Sonntagabend in der Goethestraße in Magdeburg von drei Männer ausgeraubt worden. Der junge Mann war gegen 23.45 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihm die drei Unbekannten, augenscheinlich afrikanischen Phänotyps, entgegen kamen, teilte die Polizei mit.

Als die Männer alle auf einer Höhe waren, wurde der junge Mann von einem der Unbekannten festgehalten. Die beiden anderen entrissen ihm den Rucksack, durchsuchten diesen und entwendeten technische Geräte, Bargeld und eine EC-Karte. Anschließend stießen die drei Männer ihr Opfer zu Boden und flüchteten in Richtung Olvenstedter Straße.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.