Grundschule, Gymnasium , Gemeinschaftsschule Ukrainische Lehrer im Einsatz an Magdeburger Schulen

Der Lehrermangel bleibt ein Problem auch an Magdeburger Schulen. Der Krieg in der Ukraine hat auch Lehrer nach Magdeburg geführt. Sie unterrichten allerdings weitgehend ukrainische Kinder. Warum das so ist.