Eine Entlastung für Ostelbien soll kommen. Wann und in welcher Form, das ist noch unklar. Mit seinem mehrheitlichen Beschluss hat der Magdeburger Stadtrat nun aber die erste Hürde genommen.

Nadelöhr in Cracau: Auf der Genthiner Straße staut sich der Verkehr nicht nur im Berufsverkehr. Diese Ecke könnte entlastet werden, wenn eine neue Trasse gebaut wird.

Magdeburg - Kann eine Straße eine wirkliche Entlastung bringen oder verschiebt sie das Problem nur in eine andere Richtung? Die Meinungen im Stadtrat gehen weit auseinander. Auch wenn Einigkeit darüber herrscht, dass die Menschen in den Stadtteilen östlich der Elbe endlich von lautem Verkehr, vor allem durch Laster, befreit werden sollen, so ist der Bau einer neuen Trasse doch umstritten. Kommen soll sie trotzdem. Pläne dafür wurden nun angeschoben.