Bekommt Magdeburg Neu-Olvenstedt einen "Tiny Forrest" und "Tiny Houses"?

Klimaschonend in der Stadt leben soll im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt ein größeres Thema werden. Dafür sucht Stadtteilmanager Stefan Köder nun interessierte Akteure und Anwohner. Welche Ziele er konkret für die Umwelt und das zukünftige Wohnen im Stadtteil hat.

Beim Tag der Städtebauförderung geht es in Magdeburg-Olvenstedt jedes Jahr unter anderem um klimafreundliches Wohnen.

Magdeburg - Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Klimaadaption sollen 2023 in Neu-Olvenstedt eine besondere Rolle spielen – das ist zumindest das Ziel von Stefan Köder. Er ist Stadtteilmanager in Neu-Olvenstedt und will gleich zu Beginn des Jahres Ideen sammeln und zur Beteiligung aufrufen.