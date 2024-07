Am Freitag (5. Juli) ist es zu rechtsextremen Vorfällen in Magdeburg gekommen. Im Umfeld von Straßenbahnen haben noch unbekannte Männer verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte grölen Nazi-Parolen in Magdeburg - Polizei sucht Zeugen

Magdeburg/KF - Zu zwei rechtsextremen Vorfällen ist es am Freitag (5. Juli) im Umfeld von Straßenbahnen in Magdeburg gekommen. Noch unbekannte Männer haben verfassungsfeindliche Nazi-Parolen gerufen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte zunächst gegen 17.15 Uhr ein unbekannter Mann die Notbremse einer Straßenbahn der Linie 4 betätigt. Nach dem Verlassen der Bahn habe der Unbekannte mehrfach verfassungsfeindliche Parolen gerufen, die aufgrund ihrer Verwendung in der NS-Zeit verboten sind.

Er habe sich dann in Richtung Alter Markt entfernt und konnte von den alarmierten Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

So wird der Mann beschrieben

Laut den Angaben der Polizei wird der unbekannte Mann wie folgt beschrieben: Er soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und als Frisur einen blonden Irokesenschnitt getragen haben. Der Mann sei stark tätowiert und mit einem schwarz-weiß-roten T-Shirt der Marke Yakuza bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0391/546 32 95 beim Polizeirevier Magdeburg zu melden.

Vorfall im Norden der Stadt

Die Polizei sucht zudem Zeugen für einen weiteren Vorfall am Freitagabend. Gegen 19.50 Uhr warteten zwei unbekannte Männer an der Haltestelle „Berbertaler Straße“ in Neue Neustadt.

Wie die Polizei mitteilt, riefen die beiden dabei mehrfach verfassungsfeindliche Parolen aus der NS-Zeit. Später stiegen sie in eine Straßenbahn ein und fuhren in Richtung Neustädter Platz.

Laut Polizei waren die Männer zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und an den Armen tätowiert. Sie hatten blonde Haare. Ein Mann sei mit einem gelben Oberteil und einer hellblauen Jeans, der andere mit einem kurzen schwarzes T-Shirt und einer schwarze Hose bekleidet gewesen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, wird gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg zu melden.