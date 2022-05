Unbekannte sabotieren Radweg-Öffnung im Osten von Magdeburg

Der Durchlass unter der Kanonenbahn in Magdeburg ist längst erneuert, aber der Weg darüber ist noch nicht wieder freigegeben. Es fehlt an einem Fallschutz. Die Gründe dafür sind kurios.

Magdeburg - Noch immer ist der beliebte Radweg entlang der Kanonenbahn in einem Abschnitt „Am Hammelberg“ im Stadtteil Berliner Chaussee gesperrt. Obwohl am Freitag eine Lücke in der Absperrung klafft, verbieten Schilder eine Passage für Radfahrer und Fußgänger.