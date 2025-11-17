Das US-amerikanische Unternehmen Uber bietet seine Dienste nun auch in Magdeburg an. Die Taxibranche kritisiert: Mit flexiblen Preisen und Sonderregeln gerät der Wettbewerb unter Druck.

Taxi in Magdeburg: Die Branche steht seit dem Start von Uber unter Druck.

Magdeburg. - Seit Oktober 2025 vermittelt Uber auch in Magdeburg Fahrten – als erste Stadt in Sachsen-Anhalt. Die US-Plattform gilt weltweit als moderne Alternative zum Taxi. Doch die Ansiedlung sorgt in der Landeshauptstadt für Unmut.