weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Nach Uber-Start: „Unfairer Wettbewerb“ - Taxibranche schlägt in Magdeburg Alarm

Nach Uber-Start „Unfairer Wettbewerb“ - Taxibranche schlägt in Magdeburg Alarm

Das US-amerikanische Unternehmen Uber bietet seine Dienste nun auch in Magdeburg an. Die Taxibranche kritisiert: Mit flexiblen Preisen und Sonderregeln gerät der Wettbewerb unter Druck.

Von Romy Bergmann 17.11.2025, 06:10
Taxi in Magdeburg: Die Branche steht seit dem Start von Uber unter Druck.
Taxi in Magdeburg: Die Branche steht seit dem Start von Uber unter Druck. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Seit Oktober 2025 vermittelt Uber auch in Magdeburg Fahrten – als erste Stadt in Sachsen-Anhalt. Die US-Plattform gilt weltweit als moderne Alternative zum Taxi. Doch die Ansiedlung sorgt in der Landeshauptstadt für Unmut.