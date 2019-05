Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Pkw in Magdeburg gegen einen Laternenmast gefahren.

Magdeburg l Zu einem Unfall mit glimpflichen Ausgang ist es am am frühen Mittwochmorgen in Magdeburg gekommen. Gegen 2.40 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Auto die Erzbergerstraße in Richtung Universitätsplatz. Als er in den großen Kreisverkehr einbog, kam er nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Laternenmast, so die Polizei.

Ein Atemalkoholtest ergab der Polizei zufolge einen Wert von 1,56 Promille. Um den Wert entgültig festzustellen, wurde der Fahrer in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr. Am Fahrzeug und Laternenmast entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

