In Magdeburg ist ein betrunkener Mann einer Polizeikontrolle davon und mit bis zu 130 Stundenkilometern gegen eine Hauswand gefahren.

Magdeburg (twu/md) l Ein Unfall hat sich am am Donnerstagabend in Magdeburg ereignet. Gegen 21.45 Uhr wollten Polizisten einen VW Golf kontrollieren. Anstatt ordnungsgemäß rechts ranzufahren, gab der Fahrer Vollgas und raste den Beamten davon. Teilweise mit bis zu 130 Stundenkilometern flüchtete der 21-Jährige vor den Beamten.

Doch damit war in der Leipziger Straße Schluss. Der junge Mann verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, raste auf einen Grünstreifen und prallte mit voller Wucht gegen eine Hauswand. Dabei fuhr der Golf auch gleich noch ein Fahrrad und ein Mofa um. Der Flüchtige wurde noch am Unfallort festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen, hatte der 21-Jährige Alkohol und Drogen intus. Die Polizei ermittelt.