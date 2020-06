Nach einem Unfall ermittelt die Polizei in Magdeburg. Foto: dpa

Bei einem Verkehrsunfall in der Magdeburger Altstadt ist ein 56-Jähriger schwer verletzt worden.

Magdeburg (vs) l Am 2. Juni 2020, gegen 6.05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg. Hierbei wurde ein 56-jähriger Magdeburger schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben befuhr ein 22-jähriger Opel-Fahrer die Otto-von-Guericke-Straße und beabsichtigte nach links in die Max-Josef-Metzger-Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 56-jährigen Magdeburgers auf einem Motorroller, welcher die Gegenfahrbahn befuhr.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Der 56-Jährige wurde schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.