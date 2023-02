In Magdeburg sind erneut zwei Autofahrer auf Abwege geraten. Ein Fahrer fuhr sich am Bordstein einer Haltestelle fest, eine andere Fahrerin landete in einer Baustelle.

An der Haltestelle Milchweg in Magdeburg hat sich ein Auto festgefahren.

Magdeburg - Zum wiederholten Mal haben offenbar unaufmerksame Autofahrer für Einschränkungen im Straßenbahnverkehr in Magdeburg gesorgt. Diesmal allerdings nicht an der Unterführung am Buckauer Bahnhof, an der seit der Umgestaltung regelmäßig Fahrzeuge im Gleisbett landen, sondern an zwei neuen Stellen.