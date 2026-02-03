Problem mit Hundekot in Magdeburg Ungewöhnliche Foto-Aktion: Mit Hundehaufen Kuchen gewinnen
In Magdeburg-Sudenburg soll eine ungewöhnliche Fotoaktion im Kampf gegen den herumliegenden Hundekot helfen. Gesucht werden die schönsten Fotos von den schlimmsten Hundehaufen. Es gibt sogar etwas zu gewinnen.
Magdeburg. - Über Hundekot, der von den Herrchen und Frauchen nicht entfernt wird, wurde in Magdeburg schon viel geschimpft und diskutiert. Auch über die Konsequenzen daraus. In Sudenburg gibt es daher nun eine ungewöhnliche Fotoaktion, die auf das Problem aufmerksam machen soll.