In Magdeburg-Sudenburg soll eine ungewöhnliche Fotoaktion im Kampf gegen den herumliegenden Hundekot helfen. Gesucht werden die schönsten Fotos von den schlimmsten Hundehaufen. Es gibt sogar etwas zu gewinnen.

In Magdeburg-Sudenburg gibt es ein Problem mit zu vielen Hundehaufen. Um Besitzer zu sensibilisieren, gibt es nun eine ungewöhnliche Fotoaktion.

Magdeburg. - Über Hundekot, der von den Herrchen und Frauchen nicht entfernt wird, wurde in Magdeburg schon viel geschimpft und diskutiert. Auch über die Konsequenzen daraus. In Sudenburg gibt es daher nun eine ungewöhnliche Fotoaktion, die auf das Problem aufmerksam machen soll.