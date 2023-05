Gerüst um Uni-Gebäude in Magdeburg aufgebaut - Aber warum?

An einem Gebäude der Uni Magdeburg ist jetzt ein riesiges Gerüst aufgetaucht,

Magdeburg - Was hat Otto von Guericke ausgefressen, dass er nur noch durch Gitter vom Gebäude 23 an der Pfälzer Straße in Richtung Gustav-Adolf-Straße und zum Uni-Campus schauen darf? Diese Frage möchte man stellen beim Anblick der Fassade des Hauses, die erst vor vier Jahren mit dem Antlitz des berühmten Magdeburgers versehen wurde und die jetzt hinter einem großen Gerüst verschwunden ist. Oder liegt es daran, dass die gerade erst sanierte Front marode ist und gestützt und saniert werden muss?