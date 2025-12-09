weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Debatte zum 52-Millionen-Euro-Defizit: „Uns steht das Wasser bis zum Hals“: Magdeburgs Stadträte kritisieren Haushalt

Die Kritik war immens: Magdeburgs Stadträte hatten so ihre Bauchschmerzen damit, einen Haushalt abzusegnen, in dem eine Lücke von 52 Millionen Euro klafft.

Von Sabine Lindenau 09.12.2025, 12:15
Keine einfache Entscheidung: Der Magdeburger Stadtrat musste einen Haushalt mit einem 52-Millionen-Euro-Defizit absegnen. Archivfoto: Uli Lücke

Magdeburg. - Die Debatte dauerte mehrere Stunden. Bis die Stadt Magdeburg am späten Montagabend, 8. Dezember, einen beschlossenen Haushalt hatte, gab es viele Diskussionen. Die Stadträte schossen sich dabei weniger auf die Verwaltung ein, sondern auf Land und Bund.