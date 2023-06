Unwetter in Magdeburg Dauerregen sorgt für verstopfte Abflüsse und reißenden Fluss im Festungsgraben

Das Unwetter am Donnerstag und der Dauerregen am Freitag haben die Abflüsse in Magdeburg auf die Probe gestellt. Etliche Gullys schafften es nicht, das Wasser abzuleiten.