Vandalismus sucht in Magdeburg auch Diesdorf heim

Immer wieder sorgen Schäden durch Vandalismus in Magdeburg für Verärgerung. Das trifft auch Diesdorf immer wieder, wie vom Kultur- und Heimatverein zu erfahren ist.

Auf der Tischplatte am Schrotewehr sind in Magdeburg die Spuren eines Feuers zu sehen.

Magdeburg - Erschreckende Brandstiftungen wie die zuletzt an einem Kinderheim in Ottersleben in Magdeburg sorgen für Aufsehen. Doch auch die alltäglichen Zerstörungen machen zu schaffen. Von mehreren Beispielen weiß Hilmar Knop, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins Diesdorf, zu berichten. Für ihn gibt es nur einen Ausweg.