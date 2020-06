Am Sonntag fällt der letzte Vorhang im Magdeburger Autokino. Eine weitere Nutzung des Messeplatzes Max Wille steht aber bereits.

Martin Weigle arbeitet seit 2019 als Volontär bei der Volksstimme. Zuvor war er in den Lokalredaktionen im Harz tätig und hat in Berlin sowie Potsdam bei verschiedenen Medienunternehmen gearbeitet. Martin.Weigle@volksstimme.de ›

Magdeburg l Nach Sonntag ist das Magdeburger Autokino auf dem Messeplatz Max Wille ist Geschichte. "Von unserer Seite aus wird es das nicht mehr geben", sagt Organisator Stephan Trappe. Die Filmvorführungen auf dem Messeplatz werden von der Firma Crowd Event am 14. Juni 2020 beendet. Trappe begründet die Entscheidung mit dem mangelnden Bedarf: "Die normalen Kinos werden wieder geöffnet, es gibt immer mehr Lockerungen der Corona-Beschränkungen, die Menschen haben mehr Möglichkeiten sich zu beschäftigen und abzulenken."

Mit dem Autokino habe man für die Menschen in der Zeit des Lockdowns einen Ausgleich gefunden, damit sie das Haus nicht nur zum einkaufen verlassen zu können, so Trappe. Dies sei aber zukünftig nicht mehr nötig. Aus dem fehlenden Bedarf ergeben sich für die Firma auch betriebswirtschaftliche Gründe. Die Vorstellungen an Werktagen müssten annähernd ausverkauft sein, um die 100 Quadratmeter große LED-Leinwand dauerhaft finanzieren zu können. Dies war aber lediglich in den ersten beiden Wochen nach der Eröffnung des Autokinos der Fall, berichtet Trappe. "Nur mit gut laufenden Verkäufen am Wochenende kann man diesen Aufwand nicht betreiben."

Es gab laut Trappe zwar den Wunsch der Besucher, dass Autokino weiterzuführen, aber das sei momentan keine Option. So sei es auch schwierig, das Kino bei Tageslicht zu betreiben. "Es wird ja teilweise erst gegen 22 Uhr richtig dunkel." Insgesamt zieht der Mitinhaber von Crowd Event aber ein postives Fazit: "Wir haben nur gutes Feedback bekommen und freuen uns sehr, dass wir den Magdeburgern etwas bieten konnten, es hat toll funktioniert."

Ein Plan für eine weitere Nutzung des Geländes steht aber bereits. Nach dem Abschlussfilm "Das perfekte Geheimnis", der am Sonntag um 20 Uhr gezeigt wird, wird es erst einmal eine 14-tägige Pause auf dem Messeplatz geben. Danach wird das Team um Stephan Trappe zurückkehren. "Wir werden uns wieder auf unser Kerngeschäft konzentrieren, die Organisation von Live-Events", berichtet Trappe. Auf dem Magdeburger Messeplatz sollen dann im Juli und August Autokonzerte stattfinden.

Dafür stehe man im Kontakt mit verschiedenen Künstlern und deren Agenturen. "Wir haben zum Beispiel Heinz Rudolf Kunze auf der Liste", sagt Trappe. Bereits bestätigt sind Auftritte von Mr. Hurley und die Pulveraffen, sowie von der Elektro-Pop-Band VNV Nation.

Tickets und Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite www.autokinomagdeburg.de.