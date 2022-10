Überraschung: Reinhard Mey auch in Magdeburg - das müssen Besucher beachten

Coronabedingt musste er seine Tournee auf 2022 verschieben. Ein Glück für die Magdeburger. Denn eigentlich stand die Landeshauptstadt nicht auf seinem Spielplan. Am Montag spielte Mey bereits in Hessen: ein Bericht aus eigener Perspektive.

Mit seinem aktuellen Album "Das Haus an der Ampel" tourt Reinhard Mey seit Montag durch Deutschland. Auch in der Getec-Arena in Magdeburg wird der Sänger auftreten.

Magdeburg / Wetzlar - Den Auftakt zu seinem aktuellen Album „Das Haus an der Ampel“ hat Reinhard Mey am Montag (10.10) in Wetzlar in Hessen gegeben. Da Magdeburg beim Vorverkauf vor zwei Jahren noch nicht auf dem Programm stand, kaufte ich mir eine Karte für Wetzlar und machte mich Montagabend auf nach Nordhessen.