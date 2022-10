Halloween-Events in Magdeburg: Zehn gruselige Ausflugs- und Partytipps 

Werwölfe, Zombies und Hexen: Auch in diesem Jahr finden in Magdeburg wieder verschiedenste Halloween-Events statt. Zehn "Horror"-Ausflugstipps für Grusel-Fans.

Hexen, Zombies und Teufel sind einmal im Jahr zu Halloween gern gesehene Gäste - auch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - „Süßes, sonst gibt's Saures“ heißt es erneut am 31. Oktober von kleinen Fabelgestalten, Monstern und Geistern an der Wohnungstür. Neben der Jagd nach Süßigkeiten gibt es auch reichlich schaurige Events in Magdeburg. Veranstalter haben verschiedenste Gänsehautmomente für die ganze Familie organisiert. Hier sind zehn Ausflugtipps für ein unvergessliches Halloween-Wochenende 2022.