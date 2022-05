Veranstaltungen in Magdeburg: Neuer Strom für Ravelin 2 und Schellheimerplatz

Magdeburg - Am Pfingstwochenende 2022 laden das Spectaculum Magdeburgense und die Festungstage zu einem Besuch in der Festungsanlage Ravelin 2 und im angrenzenden Glacis-Park ein. Die Stromversorgung stößt bei Großveranstaltungen solcher Art an ihre Grenzen, weshalb ein zusätzlicher Anschluss in dem Bereich notwendig sei. Dies fordern zumindest die Fraktionen von SPD und Grüne/Future! im Stadtrat.