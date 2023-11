Magdeburg - Eine Soirée, Musik, Swing und Kunst - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 27. November 2023, ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 26. November 2023, geht es hier. Und hier sind die Ideen zum Ausgehen für Dienstag, den 28. November 2023.

Start für den Magdeburger Weihnachtsmarkt

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt startet am Montag. Das Eröffnungsprogramm auf dem Alten Markt beginnt um 16 Uhr mit Weihnachtsmann und Oberbürgermeisterin Simone Borris. Der Weihnachtsmann reist mit einem Polarexpress vom Hauptbahnhof an und wird mit einer Pferdekutsche zum Alten Markt fahren, die genaue Streckenführung wird noch bekannt gegeben.

Der Weihnachtsmarkt behält auch in diesem Jahr seine traditionellen Öffnungszeiten bei: Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Markt läuft bis zum 29. Dezember. Nur am 24. und 25. Dezember ist geschlossen.

Der Markt bietet insgesamt 140 Stände, darunter neue Attraktionen wie Schwarzwald-Gin, frittierte Apfelringe, Softeis und Burger namens „Magdeburger“. Nicht mehr dabei ist das Kaminstübchen, stattdessen gibt es jetzt das Bastelhaus. Der historische Weihnachtsmarkt neben dem Rathaus ist ebenfalls mit Glasbläsern, Schmieden und einem Weihnachtskugelmaler vertreten. Die Veranstaltung zählt zu den wichtigsten Attraktionen im Magdeburger Jahreskalender.

Konzert: Foyal im Forum Gestaltung Magdeburg

Anlässlich der Festtage der jüdischen Kultur findet diesen Montag ein Konzert mit der Gruppe Foyal statt. Veranstaltungsort ist das Forum Gestaltung. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat die Band Foyal zunächst traditionellen Klezmer, Musik des Balkans und der Roma, später auch bretonischen und irischen Folk erkundet. Dabei gehen die Musiker eigene Wege, um Folk-Musik authentisch und erlebbar zu gestalten.

Die Priorität liegt auf Spielfreude und individuellem musikalischem Ausdruck. Foyal vereint Weinen und Lachen, entwickelt musikalische Ideen zu einem harmonischen Gedanken und bewahrt dabei den kreativen Fluss. Die Musiker verstehen und leben Musik als Weltsprache. Erfolge waren auch „Anatevka“ im Theater Magdeburg oder die Bezugnahme in den Konzerten auf den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens. In der Konzertpause wird die Broschüre zur Neuen Synagoge „Ein Haus des Gebets. Zur Geschichte der Synagogen in Magdeburg“ von Gerhard Zachhuber vorgestellt.

Das Konzert mit Foyal beginnt diesen Montag, 27. November um 19.30 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Mehr zu den Festtagen unter www.forum-gestaltung.de im Web.

Zweiheimisch-Soirée im Magdeburger Literaturhaus

„Between the Seas // Beyond the Lines“ ist eine „Zweiheimisch-Soirée“ diesen Montag im Literaturhaus Magdeburg überschrieben. „Es geht immer wieder um das Werden in Begegnung vor Ort mittels Literatur und Kunst“, heißt es in einer Ankündigung. Initiiert haben dieses Format die Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt, das Literaturhaus und das Mehmed-Ali-Pascha-Archiv Magdeburg.

Zusammen mit ukrainischen und syrischen Akteuren unterschiedlichen Alters sind Themen rund um Ankommen und Gehen, Hoffnung und Sehnsucht, Migration und Flucht aufgenommen worden. Entstanden sind Geschichten von Flüssen und Meeren, Flucht und Krieg, Freizeit und Urlaub, von Jugend, Aufbegehren und Inseln der Sehnsucht sowie der Lebenskraft des Wassers. Dabei kommen ganz unterschiedliche Formate zum Einsatz. Es wurde getextet, musiziert, gedichtet, gezeichnet und gespielt.

Mitwirkende sind die ukrainische Kindertanzgruppe „TanzTräume“, der Autor Ammar Awaniy, der Schriftsteller und ehemalige Magdeburger Stadtschreiber Peter Wawerzinek, der Schauspieler und Regisseur Thomas Wiesenberg, die krimtatarische Journalistin Elnara Letova, Autorin Charlotte Buchholz, die krimtatarische Pädagogin Dzhemile Umerova, die Hiddenseer Inselautoren und Musiker Marion Magas und Henry Mertens, Musiker Zardascht Badr, die krimtatarischen Musiker Seit Omer Umerov und Enver Ibragimov, Künstlerin Iman Shaaban, Historiker Stephan Theilig und Kurator Mieste Hotopp-Riecke.

"Between the Seas // Beyond the Lines" beginnt diesen Montag, 27. November, um 18.30 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

Live-Reise-Reportage in Bildern im Magdeburger Oli

Wer sich auf eine Reise durch Vietnam begibt, ist überwältigt von der Schönheit und dem kulturellen Facettenreichtum des Landes. Pulsierende Metropolen mit dem typisch chaotischen Verkehr, hektisches junges Leben in den Straßen und Gerüche und Geschmäcker, die alle Sinne berühren. Kolonialarchitektur in aller Fülle, duftender leckerer Vietnamkaffee. All das vielleicht Dinge, die Reisende schon immer und immer wieder nach Vietnam ziehen. Vielleicht reizt aber auch das Leben in den kleineren Ortschaften und im Dschungel oder die faszinierende endlos erscheinende Küste mit ihren verträumten Lagunen.

Olaf Schubert, der seit über 20 Jahren Asien intensiv bereist, ist selber erneut begeistert über die spannenden, unerwarteten und vielfältigen Eindrücke in Vietnam. Die fotografisch-filmische Reise führt vom Süden des Landes mit der Insel Phu Quoc und dem Con Dao Archipel über das Mekongdelta bis ganz hinauf an die chinesische Grenze in die schroffe Bergwelt Nordvietnams. Die teils noch mit Sonderpermit zu bereisende nordvietnamesische Provinz Hà Giang wartet auf mit spektakulären Schluchten und monumentalen Karstfelsen. Die Dörfer der zahlreichen Bergvölker scheinen der Zeit zu trotzen.

Zu Gast ist der Vietnam-Reisende diesen Montag ab 19 Uhr im Magdeburger Oli. Dieses befindet sich in der Olvenstedter Straße 25a.

"Was von Otto übrig bleibt" im Roncalli-Haus

Am Ende des Jubiläumsjahres zum 1050. Todestag Kaiser Ottos des Großen wird das Nachleben des berühmten Herrschers und seiner Ehefrauen in der Landeshauptstadt Magdeburg kritisch hinterfragt. Von der Ottostadt-Kampagne über das erst vor 5 Jahren eröffnete Dommuseum Ottonianum bis zur Sonderausstellung "Welche Taten werden Bilder?" spannt sich der Bogen an Lösungsmöglichkeiten im Umgang mit dieser historischen Person von weltgeschichtlicher Bedeutung

Veranstaltungsort ist diesen Montag das Roncallihaus in der Max-Josf-Metzger-Straße 12/13. Referent ist Claus-Peter Hasse vom Kulturhistorischen Museum Magdeburg.

Die "Schönsten Deutschen Bücher" werden in der Magdeburger Hochschulbibliothek gezeigt

Im Wettbewerb der "Schönsten Deutschen Bücher" wählten zwei Jurys in einem aufwendigen Verfahren die 25 Schönsten Bücher des Jahres aus. 14 Juroren diskutierten sieben Tage lang über die eingereichten Titel. Die 25 ausgewählten Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigen eine große Bandbreite gestalterischer und herstellerischer Möglichkeiten.

Ab dem 27.11.2023 können die Prämierten in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal im Haus 1 auf dem Campus an der Breitscheidstraße 2 besichtigt und eingehend unter die Lupe genommen werden. Die Ausstellung ist bis zum 22. Dezember 2023 zu den Bibliotheksöffnungszeiten zugänglich. Geöffnet hat Bibliothek in der Vorlesungszeit Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr.

Wanderungen an der Elbe zur Lichterwelt Magdeburg

"Entlang der Elbe" ist eine Wanderung der Wanderfreunde überschrieben. Di Route führt über die Salbker Seen und den Mückenwirt zum Dom. Die Strecke beträgt zehn Kilometer.

Treffpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle Salbker Platz. Los geht's um 10 Uhr.

Eine Wanderung zur Lichterwelt und zum Weihnachtsmarkt bietet die Magdeburger Wanderbewegung unter Leitung von Volker Wildensee. Start ist um 16.30 Uhr an der Jugendherberge in der Leiterstraße. Die Strecke beträgt rund sechs Kilometer.

„Drei alte Männer wollten nicht sterben“ im Magdeburger Opernhaus

„Drei alte Männer wollten nicht sterben“ heißt eine Kinderoper für Zuschauer ab sechs Jahren im Opernhaus im Universitätsplatz 9. Es geht um die Frage, was man macht, wenn man einen solchen Brief erhält: „Heute ist der letzte Tag. Euer Leben ist aus. Alle Tage sind verbraucht. Da kann man nichts dagegen tun. Die allerbesten Grüße.“ Oliver, Dietrich und Lothar sind entrüstet: Sterben? So alt sind sie nun wirklich noch nicht. Oder doch? Sie kommen ins Nachdenken.

Restkarten gab es zum Redaktionsschluss noch für Vorstellungen mit einer Dauer von 45 Minuten am Montag. Im neuen Jahr steht das Stück am 7. und 11. März jeweils um 11 Uhr sowie um 16 Uhr am 10. März auf dem Spielplan.

"Der Wolf, der aus dem Buch fiel" im Puppentheater Magdeburg

„Der Wolf, der aus dem Buch fiel“ steht derzeit auf dem Programm des Puppentheaters in der Warschauer Straße 25. Mitgenommen werden die Zuschauer ab 4 Jahren auf eine wilde Reise inmitten einer riesigen Buchlandschaft. Erzählt wird mit allem, was Spaß macht: Puppen, pompösen Kostüme, buntem Schattenspiel und noch vielem mehr.

Freie Plätze gibt es noch für diesen Montag und für den 15. Dezember um 10.30 Uhr, am 28. November und 7., 13. und 14. Dezember um 9 Uhr, am 11. Dezember sowie vom 18. bis 20. Dezember um 9 und 10.30 Uhr und außerdem am 21. Dezember um 15 Uhr.

Swing im Volksbad Buckau in Magdeburg-Buckau

Im Magdeburger Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 findet diesen Montag ein Swing-Event statt. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem Taster und einem Schnupperkurs, die sowohl für Neulinge als auch für diejenigen, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, offen sind. Hier werden Grundschritte sowie einfache Figuren vermittelt. Ab 20.15 Uhr geht das Programm mit einem freien Training und dem Social Dance für die Swing-Enthusiasten weiter.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er und 1930er Jahren in den USA entstand, er vereint einen besonderen Rhythmus mit improvisierte Soli, mitreißenden Melodien, Elementen aus Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebendige Sound dieses Stils inspirierte damals eine ganze Generation von Tänzern zu ikonischen Bewegungen wie dem Lindy Hop. Die Ballrooms jener Ära waren erfüllt von der Begeisterung für den Swing, der zu einem bedeutsamen kulturellen Phänomen avancierte. Bis heute bleibt der Geist des Swing lebendig und faszinierend.