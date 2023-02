In mehreren Projekten arbeiten Magdeburger Forscher an der Zukunft des autonomen Fahrens. Jetzt entwickeln Informatiker der Uni Magdeburg neue Sensoren.

Magdeburg - Auch wenn „Elbi“, der knuddelige automatisierte Elektrobus, nicht mehr auf Magdeburgs Straßen zu sehen ist, gehen die Forschungen am autonomen Fahren in Magdeburg weiter. An „Elbis“ Bruder forschen gerade Informatiker der Uni an neuen Sensormodellen. Außerdem haben Magdeburger Forscher eine Leitstelle entwickelt.