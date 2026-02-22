Mobilitätsforscher der Universität Magdeburg rufen die Bevölkerung zur Mitarbeit auf, um gemeinsam bessere Verkehrslösungen zu entwickeln. Der Wissenschaftshafen dient dafür als Reallabor. Was bis zum Ende des Projektes 2027 geplant ist.

„Elbi“, war der erste autonom fahrende E-Shuttlebus in Magdeburg. Er pendelte von September bis Dezember 2021 auf einer vorprogrammierten Route zwischen der Altstadt und dem Stadtpark. Er hatte wenige Sitzplätze und schlich mit 15 Kilometern pro Stunde über die Straßen.

Magdeburg/vs. - In Zeiten knapper Kassen, Bevölkerungsrückgang und der Deutschen Liebe zum Auto, steht der Öffentliche Nahverkehr immer wieder auf dem Prüfstand. Dabei ist eine gesicherte Mobilität gerade bei einer älter werdenden Gesellschaft umso wichtiger. Die Otto-von-Guericke sucht dafür nach Lösungen. Das Besondere: Sie sollen nicht am Schreibtisch entwickelt werden, sondern im Gespräch mit den Menschen.

Die Universität Magdeburg startet deshalb jetzt eine Teilnahmeplattform, ein sogenanntes Panel, und ruft Einwohnerinnen und Einwohner Magdeburgs auf mitzumachen. Ziel ist es, Verkehrslösungen gemeinsam mit den Menschen zu entwickeln, die sie täglich nutzen: vom Arbeitsweg bis zur Fahrt zum Arzt, vom Einkauf bis zum Weg zur Schule oder zum Kindergarten.

Jede Teilnahme wird dabei finanziell entlohnt. Es ist einer der wichtigsten Schritte im Projekt „Intelligenter Mobilitätsraum im Quartier“ (IMIQ) der Universität Magdeburg, das 2024 begonnen hat und bis 2027 laufen soll.

Wissenschaftshafen als Reallabor

Der Wissenschaftshafen ist das Testfeld, der als Reallabor ausgebaut wird. Anders als in einer reinen Simulation werden dort neue Angebote unter Alltagsbedingungen erprobt: mit digitaler Infrastruktur, eigener Leitstelle, smarter App, Echtzeit-Informationen zu Wetter und Verkehr sowie direktem Bürgerfeedback.

Ein vernetztes System aus Sensoren, Kameras und autonomen Fahrzeugen in diesem Reallabor bildet die Grundlage, einen digitalen Zwilling des Wissenschaftshafens zu schaffen, in dem Verkehrsflüsse, Nutzungsmuster und Szenarien analysiert werden können. So lassen sich Angebote flexibel planen, in Echtzeit anpassen und ressourcenschonend steuern.

Ein konkretes Beispiel ist der ab 2027 geplante Einsatz eines autonom fahrenden E-Shuttlebusses der nächsten Generation, der das Quartier besser mit Uni-Campus und ÖPNV verbinden wird. Panelteilnehmende werden das neue Angebot bereits vor dem regulären Betrieb testen und ihre Erfahrungen in die Weiterentwicklung einbringen können.

Von „Elbi“ zur nächsten Shuttle-Generation

Die erste Generation war „Elbi“, der selbstfahrende Bus, der von September bis Dezember 2021 auf einer vorprogrammierten Route zwischen der Altstadt und dem Stadtpark pendelte. In ihm gab es nur wenige Sitzplätze, und auch das Tempo von 15 Kilometern pro Stunde war nicht wirklich attraktiv. Die kommende Generation der autonom fahrenden E-Shuttlebusse soll über mehr Sitzplätze verfügen und mit einer alltagstauglichen Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde unterwegs sein.

„Eine große Zahl an Studien zeigt, dass weniger als die Hälfte der Menschen automatisierten Verkehrssystemen spontan vertraut. Genau deshalb dürfen wir neue Mobilität, zum Beispiel automatisierte Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr, nicht nur technisch denken“, unterstreicht Projektkoordinator Dr. Leander Kauschke. Es gehe nicht um Sensoren und Software, sondern um Menschen, erklärt der Wissenschaftler weiter.

Dr. Leander Kauschke ist Koordinator des Forschungsverbunds Intelligenter Mobilitätsraum (IMR) der Uni Magdeburg. Foto: Jana Dünnhaupt/Universität Magdeburg

„Manche sehen im autonomen Verkehr Chancen für mehr Sicherheit und bessere Anbindung, andere sorgen sich vor zu viel Technik.“ Gleichzeitig gebe es Unsicherheiten, was solche Veränderungen für den eigenen Alltag bedeuten. Das zeige, wie wichtig es sei, die Menschen von Anfang an einzubeziehen. „Deshalb haben wir das IMIQ-Panel ins Leben gerufen. Wir wollen zuhören, Erfahrungen ernst nehmen und Mobilität gemeinsam weiterentwickeln.“

Im Projekt arbeiten Expertinnen und Experten aus Umweltpsychologie, Informatik und Ingenieurwissenschaften interdisziplinär zusammen: Sie untersuchen Akzeptanz und Nutzerfreundlichkeit, entwickeln datenbasierte und KI-gestützte Anwendungen und setzen Sensorik sowie den Testbetrieb um. Die Erkenntnisse sollen über Magdeburg hinaus für Städte und ländliche Regionen nutzbar werden.

Teilnahme leicht gemacht – mit Belohnung

Die Teilnahme am Panel ist einfach: Nach einmaliger Online-Registrierung erhalten Teilnehmende in unregelmäßigen Abständen Einladungen zu kurzen Online-Umfragen, App-Tests oder Vor-Ort-Aktionen. Jede Teilnahme ist freiwillig. Je nach Aufwand gibt es in der Regel 5 bis 50 Euro Aufwandsentschädigung, zusätzlich einmal jährlich eine Verlosung über 1.000 Euro. Die Studien laufen in Phasen bis 2028.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage der Universität. Dort ist auch eine Anmeldung für das Panel möglich.

Das Projekt wird mit 14,7 Millionen Euro aus dem europäischen EFRE-Förderprogramm und vom Land Sachsen-Anhalt gefördert. Es unterstützt das Ziel des Landes, bei der Entwicklung und Anwendung hochautomatisierter und autonomer Mobilitätstechnologien eine führende Rolle einzunehmen.