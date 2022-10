Verkehrsführung geändert Roland Kaiser und FCM-Spiel in Magdeburg: Stau und Sperrungen am Freitagabend

Autofahrer aufgepasst! Die Polizei kündigt umfangreiche Verkehrseinschränkungen für den Freitagabend in Magdeburg an. Dann kommt es nicht nur zum Fußballspiel zwischen dem FCM und Heidenheim, sondern auch zu einem Konzert von Schlagersänger Roland Kaiser in der benachbarten Getec-Arena.