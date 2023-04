Verkehr in Magdeburg: Vorstoß für mehr Sicherheit auf B1

Eine Forderung: Wenn der Bus an der Haltestelle einfährt, soll die Ampel für den fließenden Verkehr frühzeitig auf Rot schalten.

Magdeburg - Entlang der Berliner Chaussee (Bundesstraße 1) im Osten von Magdeburg darf neuerdings maximal 50 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Sowohl stadteinwärts, als auch stadtauswärts. In der vergangenen Woche haben Mitarbeiter vom Tiefbauamt die Tempo 70-Schilder im Abschnitt zwischen der Kreuzung Am Hammelberg/An der Lake und dem Ortsausgang in Richtung Heyrothsberge entfernt.